Carracedelo celebra el Día de la Mujer con la propuesta de teatro social «Emma bajo el agua»

El Ayuntamiento de Carracedelo conmemorará el Día Internacional de la Mujer con la obra de teatro social «Emma bajo el agua», que invita a la reflexión sobre la igualdad de género y las realidades que aún enfrentan muchas mujeres en nuestra sociedad.

La función tendrá lugar el domingo 8 de marzo a las 18.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.

«Emma bajo el agua», dirigida por Tatyana Galán y puesta en escena por Dinámica Teatro, contiene una fuerte carga emocional y social que utiliza el simbolismo del agua como metáfora de las situaciones de presión, silenciamiento y desigualdad.

Esta actividad forma parte de la programación del Ayuntamiento con motivo del 8M, que reafirma su compromiso con la sensibilización, la prevención de la violencia de género y de una sociedad más justa e igualitaria.