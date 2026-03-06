La cantante Karmento se sube el sábado a la escena del Teatro Bergidum

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum de Ponferrada conmemora el Día Internacional de la mujer con un concierto a cargo de la cantautora Karmento, que presenta en este escenario su álbum «La serrana», el sábado, 7 de marzo a las 20.00 horas.

Karmento es el nombre artístico de Carmen Toledo Sánchez, cantautora de neofolclore, originaria de la sierra de Albacete, que fusiona las tradiciones musicales manchegas con sonidos contemporáneos, creando una propuesta que conecta las raíces culturales con una sensibilidad moderna.

Su música tiene guiños a la copla, el flamenco, la música étnica y las seguidillas manchegas, con letras, cargadas de emotividad y referencias a sus raíces que buscan conectar con el público a través de la autenticidad y la tradición.

Karmento fue una de las finalistas del Benidorm Fest 2023 y éste es su tercer álbum, inspirado en las mujeres de su pueblo y en su propia identidad, profundizando en su raíz serrana en un viaje emocional y narrativo que atraviesa la vida y la memoria de su pertenencia.

Con su trabajo «La serrana» arranca una nueva etapa en la que da un paso hacia el folclore más vanguardista, pero manteniendo su esencia. Su inspiración, las mujeres de su pueblo y su propia identidad.

En algunos de los temas que interpretará estará acompañada por un grupo de viento de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada. El precio de la entradas es de 12,5 euros.