Nuevo retraso de la A-54 que unirá el Bierzo con el aeropuerto de Lavacolla

La A-6 que cruza el Bierzo enlaza con la A-54 en Lugo, en dirección suroeste a Lavacolla.l. de la mata

El Bierzo sigue atento a todo lo que suponga mejoras de infraestructuras propias y cercanas. Entre estas últimas, se encuentra la apertura de la autovía A-54 que unirá con dos carriles en doble sentido las ciudades gallegas de Lugo y Santiago de Compostela.

En la capital del Apóstol se encuentra el aeropuerto con vuelos internacionales más próximo al Bierzo, y es por eso que su ubicación interesa a esta comarca como un destino de partida y llegada de usuarios. Es más, recientemente, desde la Xunta se anunciaba que el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, conocido como el de Lavacolla, contará con vuelos directos a Nueva York, evitando así el desplazamiento desde aquí al aeropuerto de Madrid, y por tanto, 800 kilómetros de ida y vuelta.

Pues bien, la apertura del último tramo de la autovía de Lugo a Santiago estaba previsto que se finalizara en este primer trimestre de 2026. Pero, no va a poder ser. Se retrasará unos meses.

El Ministerio de Transportes ha confirmado que las persistentes lluvias de este invierno han impedido trabajar. Así las cosas, falta por terminar el último y principal trayecto de autovía A-54, que es el que va de Melide hasta el famoso pueblo de los quesos, Arzúa. Este tramo ha experimentado retrasos otra vez.

La previsión es que, una vez completa esta autovía, sus usuarios (entre los que se encuentran también los del Bierzo que quisieran usar ese aeropuerto internacional) reduzcan el tiempo del viaje de 90 a unos 50 minutos, mejorando significativamente la conexión. Con la apertura del último tramo de la A-54, el Bierzo quedará a menos de dos horas del aeropuerto de Santiago.