El Bierzo pierde la opción del Ave matinal a Madrid desde la Gudiña

La estación gallega del Ave de La Gudiña, —considerada para el Bierzo por su situación, a 109 kilómetros por carretera de Ponferrada, como la segunda opción para utilizar este servicio después de León— ha dejado de ofrecer el servicio de primera hora de la mañana y pierde la oferta de viajar a Madrid, gestionar y volver a última hora del mismo día. El tren fue suprimido ya el 9 de junio de 2025, pero a finales del pasado año el ministro de Transportes, Óscar Puente, hizo unas declaraciones en las que adelantaba que ese servicio surpimido sería repuesto en enero de 2026. Estamos en marzo y, después de una interpelación parlamentaria en el Congreso registrada por los populares orensanos en diciembre de 2025, ahora se conoce la respuesta de la Administración central. La respuesta es que no se dice nada de reponer el servicio y básicamente se indica que se ha mejorado todo, debido a que se incrementaron las frecuencias de trenes y el número de pasajeros, pero con trenes que no paran en la estación del Ave de La Gudiña.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez indica en respuesta parlamentaria que la estación de la Gudiña «representa el 0,69 % de la demanda total del corredor» y señala que la nueva distribución horaria «garantiza la movilidad diaria» y contribuye a «la cohesión territorial». Es decir, como no hay muchos pasajeros del total de estaciones de la línea del Ave Madrid-Sanabria-Galicia, dado que no llega al 1%, no merece la pena recuperar la parada del tren de primera hora de la mañana, dejando así sin servicio a los posibles usuarios que habitan la vecina comarca de Valdeorras, la zona del Bollo, Sanabria y el noreste fronterizo de Portugal con la Gudiña, a donde también tendrían los bercianos una segunda opción para subirse a la alta velocidad ferroviaria.

Si se echa un vistazo al Google Maps ofrece datos reveladores con las dos opciones del Ave más cercano para los que residen en el Bierzo. Así, desde Ponferrada a León hay 119 kilómetros, usando la A-6 y pagando el peaje de la AP-71 Astorga-León. La aplicación indica que se tardaría una hora y 15 minutos en coche para ponerse en la catedral leonesa. Por contra, si la opción es viajar de Ponferrada a La Gudiña, son 109 kilómetros por carretera, siguiendo la N-120 y la OU-533, y dice la aplicación que habría que consumir una hora y 31 kilómetros de viaje. Aquí no se pagaría peaje. Como se recordará de aquellos años en los que se prometió el Ave por el Bierzo, hubo quien vendió que La Gudiña era una parte del Ave del Bierzo.