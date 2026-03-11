El Teatro Bergidum de Ponferrada acoge el sábado el concierto de la Banda de Música

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada ofrecerá este sábado, 14 de marzo, un concierto dentro de los actos del 30 aniversario de la asociación, que se se cumplen este año, y casi 140 años de historia. La cita será a las 20.00 horas en el Teatro Bergidum de Ponferrada.

Como ya es habitual desde hace más de una década, se dará de esta manera comienzo a los actos de la Semana Santa ponferradina, estrenando en esta ocasión la obra para piano y banda sinfónica «La conquista de Barataria», compuesta e interpretada al piano por el pianista y compositor Fernando López Blanco, actualmente catedrático de Composición del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, y director de la Banda de Ponferrada de 2001 a 2004.

La obra «La Conquista de Barataria es esencialmente una fantasía ya que Barataria es un lugar imaginario que aparece en el Quijote, del cual, el Hidalgo nombra gobernador a su escudero Sancho». La obra transcurre en una fluctuación tonal constante, y combina elementos épicos que recrean batallas, con otros muy líricos e intimistas, que expresan la ensoñación de un lugar ideal, concluyendo con un episodio triunfal, aunque, en realidad, este lugar no exista más que en la fantasía de quien lo sueña.

La recaudación de taquilla irá íntegramente destinada al Comedor Social y Hogar del Transeúnte San Genadio de Ponferrada. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro y en Giglon.

La Banda de Música «Ciudad de Ponferrada» cuenta con 30 años de historia como asociación cultural, pero sus raíces se hunden mucho más atrás en el tiempo, datando sus primeros testimonios de 1878.