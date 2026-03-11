Ponferrada da el pistoletazo de salida a una Semana Santa que va en aumento

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo de la Radio de Ponferrada ha sido el escenario de la presentación del programa de la Semana Santa 2026, que este año estará cargado de “intensa actividad que se recoge en diferentes barrios de Ponferrada”, como precisó el alcalde, Marco Morala, acompañado de representantes de las cinco cofradías que conforman la Semana Santa.

Cerca de 5.000 cofrades se darán cita en las procesiones y demás actos, unas cifras que, además, van en aumento. Según indicó Morala, las cofradías se encargan de organizar las procesiones de la ciudad, pero también tienen actividades durante todo el año, enriqueciendo las actividades culturales de la ciudad. Por ello, animó a continuar en esta línea en una Semana Santa que “crece en cofrades y seguidores».

La procesión del Nazareno Lambrión Chupacandiles, el sábado 21 de marzo, marca uno de los inicios de los actos junto al pregón del domingo 22 en el Teatro Bergidum a las 13.00 horas, a cargo del doctor en Psicología Alejandro Santos.

Desde la Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio destacan que la novedad de este año pasa por acortar el recorrido de la Procesión del Silencio, que se celebrará el Miércoles Santo. También la Cofradía de Santiago Apóstol acortará el recorrido del paso del Santo Cristo del Camino, que portan unas 48 mujeres.

Por su parte, la Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen pone en valor la Semana Santa ponferradina con diversos actos, como el viacrucis del 21 de marzo desde La Placa.

Entre las novedades de la agrupación más joven, la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús de San Ignacio indican que “aportan su granito de arena” y además animan a participar en este recorrido, que comenzará antes este año.

Finalmente, Salvador Fernández, de la Hermandad de Jesús Nazareno, detalló parte de la programación de la Semana Santa y explicó que, a través de una aplicación denominada Bando Móvil, se puede tener acceso a las novedades y actividades que se realicen. Del mismo modo, indicó que el Martes Santo será el Consejo de Ministros quien conceda el indulto o no; en este caso hay dos candidatas. Como novedad, un nuevo mini paso que presentarán en próximos días. Asimismo, los funcionarios del centro de prisión de León han sido nombrados hermanos de honor, en agradecimiento a su labor.