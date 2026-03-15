Sin saber dónde votar por el incendio de su cocina

El Instituto Gil y Carrasco es uno de los puntos votación en Ponferrada y, como siempre en un proceso electoral, se están dando anécdotas que no pasan desapercibidas. La última, la de un matrimonio de personas mayores que acudió al centro preocupado porque no sabían en qué mesa tenían que ejercer su derecho al voto. Hace días que sufrieron un incendio en la cocina y perdieron el papel del censo que se envía por correo postal. Acudieron a ciegas, pero no tardaron en encontrar la respuesta. También aquí, a primera hora, al votante más madrugador de cada año, esta vez le quitaron el puesto. Con sobre en mano ya cerrado, pensaba que iba a llevarse este mérito nuevamente, pero hubo quien se le adelantó.