Elecciones en Castilla y León, en directo: participación, sondeos a pie de urna y minuto a minuto del 15-M en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

14:28 Normalidad 14:39 15/03/2026 14:39 15/03/2026 El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado de que la jornada de elecciones autonómicas se está desarrollando con normalidad en toda la provincia y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relevante en materia de seguridad. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón ha informado del desarrollo de la jornada de elecciones

14:26 Curiosidades 14:28 15/03/2026 14:28 15/03/2026 El Instituto Gil y Carrasco es uno de los puntos votación en Ponferrada y, como siempre en un proceso electoral, se están dando anécdotas que no pasan desapercibidas... El Bierzo Sin saber dónde votar por el incendio de su cocina María Carro

14:11 Datos de participación 14:26 15/03/2026 14:26 15/03/2026 Los datos de participación y su comparación con los de las pasadas elecciones, aquí Virginia Moran

12:57 Myriam Blanco, candidata de Coalición por el Bierzo, ejerce su derecho al voto 12:57 15/03/2026 12:57 15/03/2026 La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.

La candidata de Coalición por El Bierzo (CB), Myriam Blanco, acudió a votar acompañada del secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en el colegio de Flores del Sil (Ponferrada). Blanco aspira a llevar la representación berciana a las Cortes.anafbarredo

12:33 La primera lección democrática de Edgar 12:57 15/03/2026 12:57 15/03/2026 Cómo ejercer los derechos se aprende. Como todo, mejor con cariño, y de la mano de la mejor maestra. Así ha conocido hoy paso a paso Edgar lo que implican unas elecciones, cómo se ejerce el derecho al voto, que el voto de cada uno es privado... León Una lección de democracia... y de cariño Redacción

12:32 Mañueco celebra el tempranero incremento en la participación: “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos” 12:33 15/03/2026 12:33 15/03/2026 El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebró hoy el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca. El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en SalamancaJesús Formigo

12:30 Juaan Carlos Suárez-Quiñones vota en el CEIP Antonio González de Lama 12:32 15/03/2026 12:32 15/03/2026 El presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez Quiñones, ejerce su derecho al voto Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente del PP provincial, deposita su voto en la urna.RAMIRO

12:28 Mario Rivas ejerce su derecho al voto 12:30 15/03/2026 12:30 15/03/2026 El candidato Mario Rivas vota en Sosas de Laciana DL

12:12 El voto de Alicia Gallego, candidata de UPL 12:21 15/03/2026 12:21 15/03/2026 La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha votado en Santa María del Páramo. Ha adelantado que en la jornada de hoy “la participación va a ser importante”, y que en el partido están “satisfechos con el trabajo realizado. Los resultados se van a materializar, conseguiremos el 5% para tener grupo parlamentario propio, y conseguiremos cuatro o cinco procuradores porque la voz de León se tiene que hacer notar en las Cortes de Castilla y León”. La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, vota en Santa María del PáramoVirginia Moran

12:10 Datos de participación 12:10 15/03/2026 12:10 15/03/2026 La participación a las 11.30 horas se sitúa en el 12,58%, más de un punto por encima de los comicios de 2022 Castilla y León Elecciones Castilla y León: así han cambiado los resultados electorales en cada municipio Redacción

11:58 El voto de Cendón 12:01 15/03/2026 12:01 15/03/2026 El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón ha señalado tras depositar su voto que “hoy León se juega su futuro, avanzar o retroceder, uno servicios públicos de calidad para los jóvenes y mayores. Hacemos llamamiento a los leoneses a votar, porque cuando la sociedad leonesa se moviliza se produce el cambio. Yo he votado cambio”. El secretario general del PSOE leonés y diputado nacional Javier Alfonso Cendón deposita su votoDL

11:54 El voto de Carlos Martínez 11:58 15/03/2026 11:58 15/03/2026 Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, ejerce su derecho al voto Carlos Martínez, ejerce su derecho al votoConcha Ortega

11:44 María José Casis vota 11:53 15/03/2026 11:53 15/03/2026 La cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez Casais, señaló tras depositar su voto que “hoy disfrutamos de un buen día, con lo cual esperamos que la ciudadanía se anime a votar, ejercer su derecho democrático”. Los votantes “ya conocen los programas, y esperamos que todos voten en tranquilidad y con normalidad ciudadana”. Álvarez Casais señaló que “hemos hecho un buen trabajo y una buena campaña, y ahora son los ciudadanos los que tienen que decidir”. El voto de la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez CasaisRAMIRO

11:42 Normalidad y voto de los políticos 11:42 15/03/2026 11:42 15/03/2026 Las primeras horas de la jornada electoral en Castilla y León transcurren con normalidad en la provincia, los electores se van animando poco a poco a acudir a los colegios a medida que avanza la mañana. También lo hacen los candidatos, que desde las 9.30 horas han ido acudiendo a los colegios que les corresponden para depositar su voto. El mensaje común se centra en animar a los ciudadanos a votar, y desear una jornada sin incidencias.

En cuanto a la constitución de las mesas, en los primeros momentos los miembros han llevado con humor su nueva tarea, y pedido paciencia a los votantes más madrugadores hasta hacerse con la dinámica de control de listas e identidades. Una religiosa ejerce su derecho al votoVirginia Moran

11:06 El voto de Mabel Fernández, en Ponferrada 11:09 15/03/2026 11:09 15/03/2026 La candidata del PSOE a las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, vota en el IES Gil y Carrasco, en Ponferrada Mabel Fernández ejerce su derecho al voto DL

10:58 Carlos Pollán ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal 11:06 15/03/2026 11:06 15/03/2026 Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, vota en las Escuelas Viejas de Carbajal. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto.RAMIRO

10:11 Ester Muñoz anima a votar bajo el sol de León 10:22 15/03/2026 10:22 15/03/2026 Bajo un sol radiante en la capital, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta "fiesta de la democracia". Muñoz ha destacado que el frío pero soleado día leonés invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para decidir el modelo de gestión regional. Con optimismo, la representante popular ha confiado en una jornada sin incidencias que culmine con un buen resultado para su formación. Ester Muñoz ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de CarbajalRAMIRO

09:40 Constituidas el 100% de mesas electorales sin incidencias reseñables 10:06 15/03/2026 10:11 15/03/2026 En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago.

En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios.

El consejero ha confiado en que las buenas condiciones climatológicas, con alguna nubosidad, niebla o lluvia puntual, y con mínimas entre tres y cinco grados y máximas entre 12 y 15, animen a los castellanoleoneses a votar

09:37 Nuria Rubio ejerce su derecho al voto 09:59 15/03/2026 09:59 15/03/2026 La cabeza de lista por el PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, vota en el CEIP Luis Vives de León Virginia Moran

09:06 Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas 09:13 15/03/2026 09:13 15/03/2026 Los colegios electorales de Castilla y León acaban de abrir sus puertas con el 96,59 por ciento de sus mesas constituidas.

09:00 Un dispositivo de 30.600 personas blinda el desarrollo de la jornada electoral 09:01 15/03/2026 09:01 15/03/2026 El operativo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15-M ya está en marcha con un despliegue sin precedentes en la Comunidad. Un total de 30.600 personas integran el dispositivo humano que coordinará desde la apertura de las mesas hasta el recuento final, velando por la seguridad y la logística en cada rincón de las nueve provincias Castilla y León Las elecciones en Castilla y León movilizarán un dispositivo integrado por más de 30.600 personas Ical