Cacabelos prepara un amplio programa en la Pascua de abril

Publicado por Redacción Cacabelos Creado: Actualizado:

La orquesta canaria Nueva Línea, viral en las redes sociales por su tema Un beso, será el plato fuerte, este año, de La Pascua en Cacabelos. Las fiestas se celebrarán del 4 al 7 de abril y contará con la deportista y empresaria, Emma López, como pregonera. Ayer, en la presentación del programa, la alcaldesa, la socialista, Irene González, destaca que se trata de un oferta festiva «pensada para todas las edades y gustos», para el disfrute de los vecinos y con el objetivo de atraer a numerosos visitantes, con citas ineludibles como los fuegos artificiales, el domingo de Pascua, desde el río Cúa; e interesantes novedades en cuanto a competiciones deportivas y para el disfrute de los más pequeños. Por eso, invita a todos los bercianos a acercarse a la villa del Cúa y disfrutar de las primeras fiestas de la primavera en la comarca. El preámbulo de las fiestas será, el próximo día 28, el tercer «Encuentro de Peñas». Después, los festejos comenzarán, como es habitual, el Jueves Santo, con competiciones deportivas como el torneo de padel, la carrera popular o el torneo de fútbol-7. Y este año, con una novedad, una exhibición de «flag fútbol» que detallaba el concejal de Deportes, Carlos Martínez.

El pistoletazo oficial será el sábado de Pascua a las doce de la noche, con el pregón de la halterófila, Emma López Crespo. Y, el plato fuerte, será la actuación musical de la orquesta canaria Nueva Línea. Actuarán el día grande, el Lunes de Pascua, a partir de las diez y media de la noche en el patio del colegio. El broche final, el martes de Pascua, será una popular rosconada en la plaza Mayor. El programa de las fiestas de La Pascua también ofrece una amplia oferta para el disfrute de los más pequeños