Transportes dice que no hay peligro en el viaducto de la N-120 en la Barosa

El Gobierno central ha dado respuesta a la pregunta de las parlamentarias del PP leonesas y orensanas sobre una posible grieta en el viaducto de la N-120 que separa sobre el río Sil el Bierzo (León) de Valdeorras (Orense). En la misma dice claramente que no existe tal grieta y que todo es normal. Y da explicaciones sobre lo sucedido, después de que una piragüísta hiciera una foto por debajo del viaducto y se apreciara algo parecido a una grieta.

Dice el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sosteniblemediante el Sistema de Gestión de Puentes, que realiza un seguimiento continuo de las obras de paso de la Red de Carreteras del Estado, que incluyen la realización de inspecciones básicas (o rutinarias), inspecciones principales e inspecciones especiales llevadas a cabo por el personal especializado en materia de estructuras. Y que, en cuanto a la grieta sobre la que se ha generado preocupación en el viaducto de El Estrecho, situado en el kilómetro 437+300 de la carretera N-120, en el límite de las provincias de León y Ourense, «cabe afirmar que no se trata de una grieta, sino que consiste en un resalto del hormigón a modo de rebaba transversal que se formó en el interior del encofrado durante el fraguado del hormigón en una junta de hormigonado durante la obra del viaducto. Este labio transversal produce un efecto de sombra y de ello una ilusión de grieta que no existe».

Explican que en el año 2003 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas realizó una auscultación del viaducto mediante una inspección visual, la nivelación del tablero y un ensayo dinámico, incluyendo el análisis de la mencionada junta. «Con este estudio se constató el origen de la junta y que la situación de la estructura no reviste especial gravedad en cuanto a lo que a su seguridad se refiere».

La existencia de esta junta también fue comunicada en el año 2015 y 2017 por la Guardia Civil realizándose en ambos casos una inspección visual, constatando que «la junta y los daños observados no afectan a la seguridad de la estructura». La última inspección básica realizada a la estructura sobre la que había dudas corresponde al año 2023 y dice el Ministerio de Transportes que «sin que haya cambios sustanciales con respecto al estado estructural del viaducto».