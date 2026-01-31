Transportes tutela una grieta en el viaducto que une Bierzo y Valdeorras

Imagen del viaductoo de la N-120 vista desde el río Sil, donde se produjo una grangrieta. La grieta cruza de parte a parte la plataforma del viaducto de la carretera.af2bierzo af2bierzo

El Ministerio de Transportes lleva desde hace tiempo tutelando y monitorizando una gran grieta que ha aparecido por debajo y frontal de uno de los tableros del viaducto de la carretera Nacional 120, la que une sobre el cauce del río Sil las comarcas del Bierzo y la vecina gallega de Valdeorras. La grieta ha despertado gran revuelo, después de que un piragüista la fotografiase cuando con un grupo realizaba deporte por el cauce del río Sil, desde la zona de La Barosa (municipio berciano de Carucedo) hasta el área de la cola del embalse de Peñarrubia.

El asunto que ahora ha despertado gran interés público —dado que en la comarca también ha habido problemas con otros viaductos como el que se vino abajo en la autovía del Noroeste en la zona del Castro, cerca de Piedrafita y Vega de Valcarce— fue dado a conocer por la web AF2Bierzo que lleva en Toral de los Vados Antonio Fernández Fernández, conocido como Toño del bar Avenida.

Desde el Ministerio de Transportes que dirige el ministro Óscar Puente se ha querido tranquilizar a la población y el área de mantenimiento y vigilancia de Carreteras están al tanto de lo sucedido, junto con esta inquietud que existe entre la población, al conocer la existencia de esa grieta tan escandalosa para la vista.

Como es sabido, desde hace tiempo este vial es el único punto de enlace por el valle del Sil de la comarca del Bierzo y hace unos años tuvo que ser cerrado el paso por problemas también en el interior de los túneles de la Barosa y el de Cobas, que están siendo monitorizados. Como se recordará, cuando hubo problemas en esta zona, todo el tráfico viario, incluidos vehículos pesados, fue reconducido por la carretera alternativa, la N-536 por el lago de Carucedo hacia Puente de Domingo Flórez, para terminar finalmente el enlace con la zona de Valdeorras por Carballeda y el Barco.

El vial es un punto delicado, dado que de existir problemas en la N-536 y la N-120 se cegaría el paso en un punto estratégico de las provincias de León y de Orense. También está pendiente el viaducto de Tremor en la A-6.