La Junta suma a la reconstrucción de Lusío la oferta de 3 viviendas sociales

El pueblo de Lusío, perteneciente al Ayuntamiento de Oencia, empieza a recobrar vida tras el devastador incendio forestal que prácticamente lo arrasó el pasado verano, llevándose por delante una decena de viviendas habitadas y otros numerosos edificios ya en ruinas, como pajares o alpendres. Hoy, poco más de medio año de la tragedia forestal y urbanística, hay dos casas reconstruidas por la Junta de Castilla y León que están ya casi terminadas.

Ayer sábado, el alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, decía que las intensas lluvias del pasado invierno impidieron que durante dos meses los operarios no pudieran trabajar en la zona para avanzar en la reconstrucción del pueblo. Pero ahora, ya sí. Una vez que finaliecen las dos primeras casas construidas desde cero, será el turno para otras dos, una vez que se haga la cimentación. Y así sucesivamente, de dos en dos, para permitir a los montadores de los nuevos edificios avanzar desde la base.

En total serán 9 viviendas nuevas levantadas en el mismo lugar o muy cerca de donde ardieron las edificaciones viejas. A todo ello se une el hecho de que también se construirán otras tres viviendas sociales de nueva nueva edificación para que puedan ser usadas, bien en régimen de alquiler, bien en compra final. Los interesados en comprar o alquilar una casa de protección social en el pueblo de Lusío pueden ya apuntarse y ponerse en contacto con los responsables del Ayuntamientol de Oencia. De momento, según el alcalde Arsenio Pombo, no se sabe con exactitud cuánto costará la edificación que sale a la venta, ni tampoco el alquiler, pero se estima que será barata en comparación con los costes actuales. El precio final lo determinará la Junta. También dijo el mandatario municipal que, por lo pronto, aún no hay nadie que haya mostrado su intención de hacerse con una de estas nuevas viviendas en Lusío. La pretensión de la Administración pública es favorecer nuevos asentamientos en el medio rural.

En principio, la previsión general es que antes de que finalice el próximo mes de agosto, apenas en un año desde la tragedia forestal, el pueblo de Lusío volverá a contar con la docena de viviendas ya construidas. Hay que tener en cuenta que además se reconstruirá el pueblo, con nuevas calles y todos los demás servicios públicos necesarios, como alujmbrado público y nuevas canalizaciones de alcantarillado y traída de aguas.

En los otros pueblos donde también hubo problemas por la quema de casas o alpendres, como Arnado, sus propietarios llegaron a un acuerdo con la Junta para recibir las ayudas. No optaron por la reconstrucción, ni en casas viejas, ni en pajares o alpendres. Cobraron la ayuda.

Los interesados en comprar o alquilar una vivienda social en Lusío pueden llamar al consistorio