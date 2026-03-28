La Guardia Civil investiga a un hombre por el incendio de 40 hectáreas en Igüeña

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como responsable del incendio forestal registrado el pasado 22 de marzo en Igüeña (León), que quemó alrededor de 40 hectáreas de monte bajo y arboleda, y que habría originado por una quema de restos vegetales.

El fuego se inició en una zona situada entre Igüeña y Rodrigatos, en la que según la investigación se estaban realizando trabajos de limpieza con quema de restos vegetales, ha informado la Subdelegación del Gobierno en León en nota de prensa.

Las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, favorecieron una rápida propagación de las llamas, que llegaron incluso a cruzar la carretera que une ambas localidades, y quemaron en total unas 40 hectáreas de monte bajo y arboleda.

Los agentes del servicio de protección a la naturaleza Seprona de la Guardia Civil se han encargado de la investigación, y con la participación de agentes medioambientales y la colaboración de la ciudadanía, han podido identificar al propietario de las parcelas en las que se originó el incendio.

El propietario ha sido investigado como supuesto autor de un delito de incendio forestal, y las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia de Ponferrada.