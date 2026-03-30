Inteligencia Artificial de gestión forestal patentada en el Bierzo para toda Europa

El Instituto Europeo del Bosque Cultivado —una red de cooperación científica y técnica dedicada a la gestión sostenible de los bosques plantados en Europa— utilizará tecnología diseñada por profesionales del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) dentro una estrategia de la Unión Europea (UE) para impulsar la ciencia ciudadana como herramienta en la detección temprana de plagas y enfermedades mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Lo que hará será vincular la AppPopuli+, especializada en el monitoreo de la salud de los chopos y desarrollada en el Bierzo, a Silvalert, otra aplicación móvil de ámbito trasnacional para la detección, seguimiento y aviso de daños forestales que carece del respaldo de IA.

La integración de la tecnología berciana en la que ya se usa a nivel europero se financiará con fondos ligados a un proyecto de investigación denominado «Forsaid» y centrado en el uso de las nuevas tecnologías para optiminar la gestión de las masas forestales. Un proyecto liderado por la Universidad de Padua (Italia) en el que participa el Instituto Europeo del Bosque Cultivado y que trata de buscar respuestas eficaces a la realidad que impone el cambio climático y la necesidad de un monitoreo ágil y basado en datos a tiempo real.

El desarrollo de aplicaciones móviles como AppPopuli+ ha cambiado por completo la manera en la que se aborda el seguimiento de plagas y enfermedades, ya que permiten a los usuarios, tanto especialistas como ciudadanos de a pie, informar de daños en árboles mediante fotografías y datos georreferenciados. Con la integración de estas dos herramientas, que ofrecen soluciones de bajo coste y alto impacto, se enmarca en el plan generalizado de la Unión Europea de «construir un futuro forestal resiliente al clima y a ayudar a silvicultores, productores forestales y autoridades fitosanitarias». Y la elección de la aplicación móvil AppPopuli+ refrenda nuevamente a nivel internacional el trabajo de investigación impulsado desde la Universidad de León, concretamente desde la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Eiaf), en materia de populicultura.

Una vez materializada la integración de ambas tecnologías, cuando un usuario de cualquier parte de Europa referencie en la app Silvalert alguna plaga o enfermedad que afecta a choperas, será conectado directamente con la inteligencia artificial de AppPopuli+ y obtendrá toda la información relativa al problema señalado, según explica la profesora de la Eiaf, Flor Álvarez Taboada.

Las bases de esta colaboración entre los investigadores del Campus de Ponferrada y el Instituto Europeo del Bosque Cultivado ya se sentaron el año pasado en una asamblea celebrada en el País Vasco que también propició el encuentro entre los promotores de la AppPopuli+ y organismos especializados de Reino Unido, que ya entonces mostraron interés por aplicar en su territorio esta tecnología de matriz berciana especializada en el control de la sanidad forestal de las choperas.

Una base de datos con 29 plagas y enfermedades

AppPopuli+ es una aplicación web gratuita que permite reportar online daños en choperas e identificar, con un teléfono móvil, la plaga o enfermedad que los causa. Ofrece una identificación en tiempo real basada en imágenes y algoritmos de inteligencia artificial, un sistema intuitivo y fácil de usar, compatibilidad con entornos web y móviles, información complementaria integrada para mejorar las habilidades y el conocimiento sobre la detección de plagas y ubicación y datos enviados por los usuarios, entre otros.

La base de datos cuenta con 29 plagas y enfermedades y para la identificación en tiempo real se utilizaron más de 1.500 fotografías de daños o agentes dañinos para entrenar los modelos, obtenidas tanto de reportes anteriores de usuarios como de las bases de datos de empresas forestales, como Garnica y Bosques y Ríos, y administraciones.