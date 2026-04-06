Fiestas de La Pascua en CacabelosL.DE LA MATA

Publicado por M. C. Canedo Cacabelos Creado: Actualizado:

Devoción y emoción en la celebración del día grande de las fiestas de La Pascua en Cacabelos. Cientos de fieles se dieron cita en el santuario de la Virgen de la Quinta Angustia y participaron en la procesión en honor a su patrona. Portada por más de una treintena de cofrades, la virgen de las Angustias recorrió La Alameda y como novedad, este año, el tradicional himno a la Virgen se recitó en el exterior del santuario. Para ello, se repartieron cuatrocientas cartulinas con la letra.

Antes, la alcaldesa, Irene González, renovaba la devoción del municipio y pedía la protección de la patrona para el campo berciano. “Somos un municipio agrícola y vitivinícola y a la virgen debemos pedirle que proteja nuestras cosechas para evitar daños y más después del susto que antes de la Semana Santa nos han dado las heladas. Y a nivel general, para los vecinos pedimos que se siga avanzando y mejorando” decía González.

Y entre esas mejoras para el municipio, la alcaldesa de Cacabelos destaca que, este verano, comenzarán las obras para construir el nuevo cementerio municipal. La empresa a la que se encargó la redacción del proyecto debe entregar la propuesta antes de finales de este mes. Después, las obras se sacarán a licitación de inmediato. Al tiempo, el gobierno local de Cacabelos proyecta la mejora y renovación de sus parques infantiles. Para ello, buscará el apoyo económico de la Diputación de León. Se quiere intervenir en el parque infantil que se ubica en el interior del parque de Cacabelos, junto al río Cúa; y también en los ubicados en San Roque, Bellavista y el Foyo.

Por otra parte, la alcaldesa de Cacabelos también confirmó que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil retomará a mediados de este mes las obras de mejora de la reguera de Los Cucos que se tuvieron que paralizar por los elevados niveles freáticos, debido a las intensas lluvias del invierno.

Cacabelos despide, mañana martes, sus fiestas de La Pascua con una rosconada popular a partir de las ocho de la tarde.