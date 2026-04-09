Fabero licita la Mina Imagen con el objetivo de iniciar la obra en mayo

El Ayuntamiento de Fabero ya ha sacado a licitación el contrato para el soterramiento de la galería minera visitable del Pozo Julia con la idea de poder iniciar las obras de construcción en los primeros días de mayo, explica la alcaldesa, María Paz Martínez, volviendo a poner de relieve la importancia que este proyecto financiado con fondos europeos tiene para el Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero. Ahora, solo basta que haya alguna empresa interesada en acometer los trabajos para que la rueda empiece a girar y en el segundo trimestre del año próximo, ese proyecto sea ya una realidad de la que puedan disfrutar quienes visiten el emblemático pozo minero. El plazo de presentación de ofertas se cerrará el día 16 y el valor estimado del contrato (sin impuestos) supera en algo los 875.000 euros. El plazo de ejecución es de nueve meses.

Hace dos meses que la Comisión Territorial de Patrimonio autorizó la ejecución de la Mina Imagen de Fabero, donde se recrearán las condiciones reales y los espacios de trabajo de una mina. Un proyecto que forma parte de otro mayor de recuperación de patrimonio industrial, tanto en el Pozo Julia como en el Pozo Viejo, subvencionado con 4,5 millones de euros de fondos europeos que la Junta de Castilla y León otorgó a este municipio minero el año pasado.

La galería soterrada —con una longitud total superior a los 176 metros, una profundidad máxima de tres metros y medio y tres salidas de emergencia— recreará cuatro espacios de trabajo (un simulador de ascensor y los tajos de barrenistas, picadores y mecanizado) e incorporará tecnología de vanguardia para crear una experiencia inmersiva única, entre la que se cuentan proyecciones sobre superficies que recrean escenas de trabajo minero con efectos tridimensionales (video mapping 3D), hologramas de mineros realizando sus labores cotidianas y sonidos ambientales, iluminación y efectos sensoriales para sumergir al visitante en el entorno minero. En ese afán de realismo fiel, el sostenimiento será auténtico; es decir, se emplearán cuadros metálicos de 165 kilos idénticos a los utilizados en las explotaciones originales.

Para Fabero, este ambicioso proyecto «representa un hito en la preservación del patrimonio minero y el desarrollo turístico sostenible». «La Mina Imagen se posiciona como un centro de interpretación de referencia en patrimonio industrial minero, un motor de desarrollo económico y de generación de empleo local, una experiencia educativa única que preserva la memoria de los oficios mineros y un ejemplo de turismo cultural y tecnológico de vanguardia», subrayan fuentes municipales.

La construcción de la galería subterránea del Pozo Julia —que sustituirá a la que un grupo de mineros jubilados construyó a escala real, pero en superficie en 2013 real- atenderá también a criterios de sostenibilidad. Así, la obra contempla la creación de una zona verde en superficie, con la plantación de césped sobre la galería, y el escombro generado con la excavación (se calcula que unos 6.243 metros cúbicos) se reutilizará para el relleno superior. «La galería soterrada preservará la estética del entorno y la visibilidad del emblemático castillete. El impacto visual será mínimo», explican los diseñadores del proyecto