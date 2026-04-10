La DO Bierzo celebra el fin del parque eólico Trabadelo como una victoria del territorio

Hace tiempo que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo izó la bandera contra el desarrollo descontrolado de parques eólicos en el Bierzo, sin tener en cuenta el valor agrario y paisajístico de algunos de los enclaves elegidos por los promotores. Por eso, no es de extrañar que, ahora, haya sido una de las primeras entidades en pronunciarse sobre el desistimiento de Enel Green Power España para seguir adelante con el proyecto de Trabadelo que contemplaba la instalación de 18 aerogeneradores y una infraestructura de evacuación de 26 kilómetros en once municipios de la comarca. Celebra el frenazo como una victoria para el Bierzo y lo hace junto a las asociaciones Paisajes y Viñedos del Bierzo y Bierzo Aire Limpio.

«El proyecto constituía uno de los principales focos de preocupación ciudadana, como quedó patente en la multitudinaria movilización de octubre de 2022 contra este tipo de macroproyectos. En ella se evidenció el rechazo social a iniciativas cuya escala territorial y cuyos impactos ambientales, paisajísticos y socioeconómicos resultan desproporcionados para una comarca como el Bierzo», aseguran fuentes del órgano rector de los vinos, que inciden en el «elevado valor ecológico y paisajístico» de las zonas afectadas y destacan efectos directos negativos como «la fragmentación del territorio, la afección a hábitats de interés comunitario y el impacto visual acumulativo».

La DO Bierzo y las dos asociaciones también destacan que los argumentos esgrimidos por el promotor para justificar su desistimiento, basados en la inviabilidad económica derivada de los condicionantes ambientales impuestos, «coinciden con las alegaciones presentadas, lo que evidencia la coherencia y el fundamento de dichas objeciones», aunque la declaración de impacto ambiental fuera favorable, condicionada, eso sí, al cumplimiento de numerosas medidas.

«Este desistimiento confirma que las advertencias trasladadas desde el territorio estaban fundamentadas. La defensa del Bierzo no es incompatible con la transición energética, pero sí exige planificación, proporcionalidad y respeto a sus valores ambientales, paisajísticos y socioeconómicos», defienden.