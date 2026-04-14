Machetea en la cabeza a un portero de discoteca de Ponferrada y le imponen nueve años de cárcel

La Audiencia Provincial de León ha condenado a una pena de nueve años de prisión a un dominicano que clavó un machete en la cabeza al portero de una discoteca de Ponferrada que le franqueó el acceso al establecimiento a consecuencia de una discusión previa con un par de jóvenes que se encontraban en la zona. La sentencia estipula también una indemnización de casi 100.000 euros para el perjudicado, la aseguradora y la discoteca.

El apartado de hechos probados de la sentencia determina que día 11 de febrero de 2023, sobre las 06.15 horas, los acusados —ambos mayores de edad, nacidos en República Dominicana, de nacionalidad española y sin antecedentes penales- se personaron en las inmediaciones de una discoteca del centro de Ponferrada, que iniciaron una violenta discusión con una pareja de jóvenes que se disponían a entrar en ese establecimiento.

Al presenciar los hechos el portero del citado establecimiento, se acercó al lugar para mediar entre ellos, diciendo al chico y a la chica con quienes discutían los acusados que se fueran de allí para evitar problemas. Instantes después, los acusados intentaron entrar en el interior de la discoteca, pero se encontraron con la negativa del portero.

El sospechoso secundario reaccionó violentamente propinando un puñetazo en la cara al portero del establecimiento, ante lo cual este le redujo e inmovilizó en el suelo. Ese momento fue aprovechado por el principal implicado para sacar un machete de 40 centímetros de hoja que guardaba debajo del pantalón y dirigiéndose sorpresivamente al portero, cuando este estaba agachado y de espaldas sin esperar el ataque ni tener posibilidad alguna de defensa ni de reacción ni de oposición, sin riesgo alguno para el acusado y con ánimo de acabar con su vida, le asestó con el machete un fuerte golpe en la cabeza lo que motivó que el portero sangrara abundantemente y que parte del cuello cabelludo y de la oreja izquierda quedaran colgando.

A continuación, ambos acusados salieron corriendo y abandonaron el lugar de los hechos, camino del domicilio de la madre de uno de ellos, donde se cambió de ropa para, después, encaminarse hasta una finca existente al lado de una casa de planta baja, con intención de ocultar el machete con el que había cometido la agresión, enterrándolo en la tierra cercana a un muro. Se personó en la Comisaría de Policía a las 19:05 horas del día 11 de febrero de 2023. En el momento de cometer los hechos, tenía parcialmente limitadas sus facultades mentales y volitivas debido al abuso del consumo de alcohol y drogas tóxicas.

El otro procesado, al poco tiempo de ocurrir los hechos, regresó nuevamente a las inmediaciones de la discoteca, donde fue interceptado por personal de ese establecimiento y detenido luego por agentes de la Policía Local.

Los testigos corroboraron en el juicio la versión de la acusación y los forenses declararon que la víctima corrió peligro de perder la vida de no haber sido por la rápida atención médica recibida. Por su parte, el condenado manifestó no recordar nada de lo sucedido, aunque durante la instrucción reconoció que llevaba un machete guardado dentro del pantalón en el momento de los hechos.

«Las pruebas de cargo practicadas en el plenario revelan, sin duda alguna, la activa participación del acusado en los hechos que hemos declarado acreditados en la probanza, al estar dotadas de verdadera eficacia probatoria», dice la sentencia.