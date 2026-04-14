Bembibre recibe el proyecto para construir el parque de bomberos

La Diputación Provincial de León ya ha solicitado licencia de obra al Ayuntamiento de Bembibre para iniciar la construcción del parque de bomberos que dará servicio a todo el Bierzo Alto desde el polígono industrial de San Román. Es un paso definitivo para la construcción de un edificio que ocupará dos parcelas cedidas por la administración local con una superficie aproximada de 3.300 metros cuadrados, próximas a la nave de la planta de reciclado y el Centro Deportivo DST.

La solicitud de licencia ha entrado hoy mismo en el registro municipal acompañada del correspondiente proyecto básico para la construcción, que estima una inversión cercana a los 936.000 euros para la construcción de un parque de bomberos de tipo 3A, diseñado para dar cobertura a municipios de menos de 20.000 habitantes, con atención telefónica de 24 horas de guardia, dos intervinientes por turno como mínimo, un camión autobomba y otro vehículo. Una infraestructura muy necesaria y demandada, según indicó la propia alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, cuyo desarrollo se ha retrasado por el cambio de categoría, ya que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de León lo había tipificado inicialmente como de nivel 2.

La intención del equipo de gobierno de Bembibre es darle la mayor agilidad posible al proceso administrativo para que las obras puedan comenzar lo antes posible. «Ya está la licencia en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento para darle trámite con prioridad», aseguró Cao, satisfecha por el avance decisivo de un proyecto que se incluye dentro del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 10/2021, de 31 de marzo. El plazo de ejecución contemplado una vez que se puedan iniciar las obras será de diez meses.

Aunque los detalles sobre el proyecto del parque de bomberos de Bembibre todavía no se han concretado públicamente, más allá de los datos básicos ofrecidos ayer por la alcaldesa, la institución provincial valora una dotación de unos quince bomberos, según informaciones previas difundidas por la propia Diputación. En todo caso, esa cifra de personal es revisable.

Con lo que sí se conoce que contará el servicio de bomberos de Bembibres es un cambión autobomba rural ligero que ya está en disposición de ser utilizado —fue recibido a finales del pasado año- y que supuso una inversión de algo más de 437.000 euros. Se trata de un camión BRL (Bomba Rural Ligera) con capacidad para 2.000 litros de agua, bomba de agua con salidas de alta y baja presión, herramientas para excarcelación de alta calidad, equipos de respiración autónoma, mangueraje y útiles para la extinción de incendios.