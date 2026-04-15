Telefónica gestionará las comunicaciones corporativas de la Fundación Ciudad de la Energía

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La compañía Telefónica seguirá gestionando las comunicaciones de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) tras adjudicarse el contrato para la prestación de su servicio de comunicaciones corporativas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U., proporcionando servicios para el funcionamiento de sus infraestructuras tecnológicas.

El contrato, que tendrá una duración máxima de 12 meses, “asegurará la continuidad” de los servicios de comunicaciones avanzados y adaptados a las necesidades de la Fundación Ciudad de la Energía, que tiene su Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León), como recoge Ical.

En el ámbito de las comunicaciones fijas, el servicio incluye la implantación y gestión de una centralita en la nube de telefonía IP que dará soporte a los centros de trabajo de Ciuden, así como una red de datos VPN, que permite la interconexión segura entre las distintas ubicaciones. Asimismo, se proporciona acceso corporativo a internet, garantizando conectividad fiable y de alta calidad.

Por su parte, en lo que se refiere a las comunicaciones móviles, el contrato contempla la gestión las líneas corporativas, con servicios integrados de voz y datos para facilitar la movilidad y operatividad del personal de la Fundación.