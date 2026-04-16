Ponferrada gana 16.000 metros en Flores al limpiar el grupo Población la demolida fábrica de bloques

El alcalde Marco Morala, con el edil Carlos Fernández y el empresario Francisco Pascual Bello en el solar que dejó la retirada de los escombros de la vieja fábrica de bloques del grupo Martínez Núñez.LUIS DE LA MATA

El barrio ponferradino de Flores del Sil cuenta desde ya para su uso y disfrute de la parcela de 16.000 metros cuadrados que durante décadas ocupó una vieja fábrica de bloques y uralitas del grupo Martínez Núñez. La fábrica fue demolida y el grupo empresarial Población, que adquirió las instalaciones, llegó a un acuerdo con el actual equipo de gobierno de Ponferrada que dirige el alcalde Marco Morala para retirar los escombros y material de desecho allí acumulado durante años. Las labores de limpieza del solar han finalizado y este jueves el alcalde y su concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Carlos Fernández, junto con el representante del grupo Población, Francisco Pascual Bello, presentaban este avance para la ciudad y en especial para el barrio de Flores.

El solar que gana Flores del Sil está al lado de la senda o paseo del Sil, frente al monte Pajariel.LUIS DE LA MATA

El coste de retirar los escombros de la vieja fábrica ascendió a 150.000 euros, que corrieron por cuenta de la empresa grupo Población, lo que supuso que fue gratis para las arcas municipales de Ponferrada, que a su vez gana un espacio importante de suelo que de momento es privado, pero que ya puede ser usado como público.

El Ayuntamiento está negociando con el empresario una posible permuta de terreno, pero de momento no hay nada firme plasmado. Lo que sí está claro es que el Ayuntamiento de Ponferrada y en especial el barrio de Flores del Sil acaban de ganar una parcela de 16.000 metros cuadrados en la que se podrían hacer las fiestas y albergar la zona de ocio de las atracciones festivas. Es sabido que esta parcela se encuentra en zona inundable de la Confederación Hidrográfica Miño Sil y no es edificable. Pero sí se puede utilizar para uso público, dado que ya forma parte de la zona del paseo del río Sil frente al monte Pajariel.

El alcalde Marco Morala agradeció al grupo Población que haya ejecutado durante dos semanas, con maquinaria pesada y seis trabajadores propios, la retirada de más de 10.000 toneladas de áridos. Quedan en la explanada por retirar unas 5.000 toneladas, que las usará el Ayuntamiento para bachear caminos y sendas peatonales, También quedaron restos de madera que serán utilizados por las asociaciones vecinales en las hogueras festivas de San Juan. "Es una actuación muy demandada y necesitada por el barrio de Flores del Sil. Nos comprometimos y nosotros hemos cumplido y hay que agradecer al grupo Población como al concejal Carlos Fernández, que se han sentado a dialogar y encontrar un entendimiento e inteligencia común que beneficia a Ponferrada y al barrio de Flores del Sil", dijo Morala.

El alcalde adelantó que seguirán negociando con la propiedad y que existe interés municipal en hacerse con esta finca por el interés vecinal.