El Bergidum acoge el único concierto de Abraham Cupeiro en la Comunidad

Publicado por Eva Friera Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum será el único espacio de Castilla y León que acogerá un concierto de la gira que realiza el multiinstrumentista, compositor y luthier gallego Abraham Cupeiro. El artista está consolidado en los últimos años como uno de los músicos más innovadores en la escena musical internacional. Cupeiro presentará en Ponferrada «Loira» mañana sábado, 18 de abril, en dos sesiones, a las 18 y 20,30 horas. Cupeiro destaca por sus innovadoras propuestas y su capacidad de conectar la música ancestral con el gran público. Así en su último trabajo, ofrece un viaje sonoro de impronta cinematográfica donde el músico gallego hilvana sonoridades ancestrales con una pulsión contemporánea.

Los espectadores ponferradinos verán en el escenario a Cupeiro, que dirige y dialoga con un elenco de primer nivel para desplegar un repertorio mestizo que transita de la euforia al recogimiento, entre instrumentos históricos, arreglos de gran plasticidad y un lenguaje propio. El polifacético artista estará acompañado de Davide Salvado y Matthew Ward (voces), Alba Barreiro (arpa), Sabela Caamaño (acordeón), Antonio Cienfuegos (contrabajo) y Cibrán Seixo (violín).

En los últimos años, ha consolidado su presencia en la escena musical internacional. En 2024 — 2025 realiza una destacada gira por el Reino Unido en colaboración con Netflix. Ha actuado con algunas de las orquestas más prestigiosas de Europa. Recientemente llevó su arte ante más de 24.000 espectadores en el Estadio de Balaídos en la previa del RC Celta – FC Barcelona y en el festival Celtic Connection, uno de los más importantes.