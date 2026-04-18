El Teatro Bergidum se rinde a Abraham Cupeiro

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum ha sido el escenario del único concierto en Castilla y León que realizó el multiinstrumentista, compositor y luthier gallego Abraham Cupeiro. El artista está consolidado en los últimos años como uno de los músicos más innovadores en la escena musical internacional. Cupeiro, que presentó en Ponferrada «Loira» hoy sábado, destaca por sus innovadoras propuestas y su capacidad de conectar la música ancestral con el gran público. Así en su último trabajo, ofrece un viaje sonoro de impronta cinematográfica donde el músico gallego hilvana sonoridades ancestrales con una pulsión contemporánea.

Los espectadores ponferradinos han podido ver en el escenario a Cupeiro, que dirige y dialoga con un elenco de primer nivel para desplegar un repertorio mestizo que transita de la euforia al recogimiento, entre instrumentos históricos, arreglos de gran plasticidad y un lenguaje propio. El polifacético artista estará acompañado de Davide Salvado y Matthew Ward (voces), Alba Barreiro (arpa), Sabela Caamaño (acordeón), Antonio Cienfuegos (contrabajo) y Cibrán Seixo (violín).

Otro momento de la actuaciónL. DE LA MATA