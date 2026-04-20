El Bergidum será protagonista del congreso "Teatros y Cines en León y Provincia"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum de Ponferrada será protagonista del Congreso "Teatros y Cines en León y Provincia", que se celebra los días 22, 23 y 24 de septiembre en las ciudades de León y en la capital del Bierzo. Esta cita académica, que reunirá a expertos, investigadores y profesionales para analizar la evolución, el valor patrimonial y el futuro de los espacios teatrales y cinematográficos, se organiza en el marco del 30 aniversario de la reapertura del teatro ponferradino, además del 75 aniversario del Teatro Emperador de León, que, por el momento, continúa cerrado.

Para Ponferrada supone, según explicó el alcalde Marco Morala durante la presentación, la celebración de un evento conmemorativo de este espacio escénico público. Y es que el Bergidum es “un motor de regeneración” dentro de un proyecto que se ha mantenido en el tiempo. Por ello, su papel como cine también tendrá espacio en este encuentro con la ponencia del profesor Cruz Vega. A esto se le añade una charla del director del Bergidum, Miguel Ángel Varela, quien analizará este espacio como motor de dinamización cultural y económica.

También se pondrá la atención en otros centros de la comarca, como el teatro de Villafranca del Bierzo, considerado el más antiguo. Como complemento a las sesiones académicas, el congreso incluirá actividades como una visita teatralizada al Teatro Bergidum, que permitirá a los asistentes conocer de primera mano este espacio desde una perspectiva experiencial.

El congreso, organizado por la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Local de la UNED de Ponferrada y el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, está dirigido por Francisco Balado, de la UNED, y Jorge Martínez, de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León.

En definitiva, con esta iniciativa se refuerza el compromiso de conservación y difusión del patrimonio cultural, situándose como referente en el estudio de espacios escénicos.