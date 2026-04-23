Un queso berciano, entre los mejores quesos de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se elabora en el Bierzo y se afina en una antigua mina de hierro ubicada en Ocero. Este queso azul de leche de vaca, con una maduración aproximada de cuatro meses, es el subcampeón del campeonato GourmetQuesos que reconoce a los mejores de todo el panorama español.

En esta edición, más de 800 muestras fueron presentadas para ser evaluadas por 65 jueces en dos fases clasificatorias con veinte categorías. De ellos, solo 60 fueron seleccionados como finalistas gracias a su corteza, color, textura, olor, sabor, regusto y la persistencia de cada una de las muestras.

En la categoría 18 dedicada a los azules, el queso Tozudo de Vallelongo obtuvo la plata solo después de Savel de Airas Moniz de Lugo. El podio lo completó Azul Ruperto de El Mirador (Murcia).