Una pizzeria berciana se cuela en el top 20 de las mejores de España

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La pizerria La Nonna ubicada en Camponaraya se coloca entre las veinte mejores pizzerias en el V Campeonato de España de Pizzas Gourmet.

El certamen celebrado en Ifema en Madrid premia a los mejores del sector entre todas las Comunidades Autónomas. En una edición con una calidad de altura, la pizzeria berciana han logrado ser líderes en su modalidad en Castilla y León y revalidad su título de subcampeones de la Comunidad.

"El premio global fue para un compañero de otra categoría por una diferencia mínima, a solo 7 puntos, pero en nuestra especialidad, ¡hemos sido los mejores!", destacan los dueños en una publicación en sus redes sociales.