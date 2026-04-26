El entierro del maquis del que hablan las paredes

El mismo día que se cumplirán 75 años del asesinato del guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón, Ponferrada lo despedirá con honores, décadas después de que una bala apagara su voz, pero no su memoria. Basta con leer las paredes de la capital berciana. Sus restos fueron identificados el pasado mes de enero de entre los recuperados por Sputnik Labrego en el viejo cementerio del Carmen y el sábado, 2 de mayo, serán entregados a su sobrino, Ramón Pita Girón, en un acto que se celebrará en el Museo del Bierzo, justo antes de su inhumación en el cementerio municipal de Montearenas.

Reconoce la sobrina nieta del maquis berciano, Ana Pita, que la identificación del esqueleto del tío de su padre fue una sorpresa que no esperaban y, aunque su entierro servirá para completar un círculo, «no cerrará su historia, porque de Girón se seguirá hablando», asegura. Ese, desde luego, es el propósito del equipo de profesionales que exhumaron su cuerpo y le pusieron nombre, que Manuel Girón Bazán siga siendo el portavoz de los que fueron privados de la palabra y aguardan bajo la tierra de alguna fosa.

«El acto será un pequeño cierre de todo ese enorme proyecto en el que llevamos ya cinco años trabajando en el cementerio del Carmen, que ha sido muy difícil en cuanto a la metodología y el proceso científico en sí. Supone cerrarlo implicando a una parte de la sociedad berciana», explica el coordinador de los trabajos de exhumación, Alejandro Rodríguez.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido la pieza clave de todo ese proyecto de memoria democrática y, por eso, el alcalde, Marco Morala, será uno de los primeros en hablar el próximo sábado, comprometido con la reposición de la dignidad de quienes fueron sometidos a «una violencia absolutamente injustificada». Morala asegura que será un homenaje que hace justicia y pondrá el sello institucional a una ceremonia emotiva con música en directo, poesía y artes escénicas que comenzará a mediodía de un día marcado en el calendario desde 1951 y de un año en el que también se cumplirá un cuarto de siglo del exilio de los últimos guerrilleros del Bierzo. Entre ellos, Francisco Martínez «Quico», que también participará en el acto de recuerdo y honra a Girón, junto a su hija Odette Martínez.

La banda de gaitas de Abelladeira, el músico José Manuel Sabugo ‘Sabu’ y la actriz Rocío Aller actuarán en el transcurso de un acto que también servirá para agradecer la red de apoyos que ha tenido el proyecto de exhumación de Sputnik Labrego. Dice Alejandro Rodríguez que ha sido «un éxito en cuanto al trabajo colecivo, multidisciplinar y científico» que revalida su propósito de «seguir trabajando por los represaliados y por las familias, de hacer de mediadores entre ambos y que se sigan abriendo todas las fosas y se recuperen los cuerpos de todas las víctimas que sea posible».