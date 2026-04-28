Villar celebra la extracción del carbón vegetal

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Villar de los Barrios celebra la extracción del carbón vegetal en el Soto desde las nueve de la maañana. Será uno de los momentos más esperados del proceso de elaboración tradicional de carbón vegetal: la apertura de la carbonera construida por Abel Arias Ferrero y el inicio de la extracción del carbón obtenido. Una gesta que ha sido posible gracias al apoyo firme de la asociación Bierzo Vivo. A ello se ha sumado la colaboración de vecinos y voluntarios y el impulsode la asociación ADR Bierzo Cabrera, a través del proyecto Souto Vivo, respaldado por la Dirección General de la Agenda 2030.