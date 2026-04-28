Camponaraya celebra del 8 al 10 de mayo la Feria del Caballo con 70 participantes

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un año más, Camponaraya celebra la XXVII Feria del Caballo de Pura Raza Española, con la participación de 70 ejemplares procedentes de siete comunidades autónomas. Es “un evento consolidado donde grandes ganaderías escogen Camponaraya”, explicó el alcalde, Eduardo Morán.

Con esta feria “se sigue manteniendo el nivel muy alto y con esfuerzo para mejorar las instalaciones y, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo para revitalizar el recinto ferial, que pone a Camponaraya en el mapa de la hípica nacional. Además, al hacer actividades de este nivel, también se sitúa a toda la comarca del Bierzo, lo que repercute en la economía de la zona”.

El programa arranca el viernes con el concurso morfológico. La jornada del sábado se centra en la exhibición de saltos, además de los concursos y la actuación de “Las Peinetas del Naraya” tanto en horario de mañana y de tarde.

El broche de oro será el domingo con el concurso de belleza y estampa, la entrega de premios, prevista para las cinco de la tarde. También se ofrece el espectáculo ecuestre "El arte de Andalucía a caballo", de Carmelo Cuevas,que durante 90 minutos con la participación de 14 caballos, seis jinetes y dos bailaoras..

Para finalizar, Eduardo Morán animó a todo la ciudadanía a participar en este evento ya consolidido en la comarca.

Durante todo el fin de semana habrá ambientación especial en las calles y en los bares próximos al recinto ferial.