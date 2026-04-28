A prisión por quebrantar dos veces una orden de alejamiento sobre su expareja en Ponferrada

Un agente y un coche de Policía Nacional.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

Un juez ha enviado a prisión a una mujer a la que la Policía Nacional había detenido por quebrantar dos veces en pocas horas una orden de alejamiento con respecto a su expareja en Ponferrada.

Según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado, se trata de una mujer que había quebrantado esa orden de alejamiento en dos ocasiones en el mismo día y que fue detenida tras acudir al domicilio en el que reside la víctima.

La primera intervención tuvo lugar en la madrugada del día 26 de abril, cuando varios vecinos del inmueble alertaron a la Policía al escuchar una fuerte discusión.

A su llegada, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba en el lugar, incumpliendo la medida judicial que le prohibía aproximarse a su expareja, a su domicilio o a cualquier lugar en el que este se encontrara, por lo que procedieron a su detención.

Tras ser puesta a disposición judicial, la mujer quedó en libertad pero unas horas después volvió a protagonizar un nuevo episodio de características similares, quebrantando nuevamente la orden de alejamiento.

Tras una segunda detención, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La detenida cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos varias actuaciones relacionadas con malos tratos en el ámbito familiar.