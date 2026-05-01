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Ponferrada avanza en el desbroce para prevenir los incendios

Comenzaron con los trabajos en la pedanía.

Comenzaron con los trabajos en la pedanía.dl

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Redacción
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El concejal responsable de la Escuela Taller Municipal «Pablo Voces», David Pacios, ha dado a conocer los recientes trabajos de desbroce en el medio rural del municipio. Concretamente, en la pedanía de San Esteban de Valdueza, en las inmediaciones del cementerio y de la EDAR y el camino que une San Esteban con Valdecañada. 

Los desbroces del camino se llevaron a cabo a lo largo de 2.504 metros y consistieron en la eliminación de la vegetación no deseada mediante medios mecánicos y manuales y la eliminación de ramas que invadían el camino. 

El objeto de esta actuación ha sido contribuir a la prevención de incendios en el medio rural, facilitando con su limpieza, que a la vez que sirve de cortafuegos, que también facilite el acceso a los vehículos y brigadas de extinción en caso de que fuera necesario.

Además, se ha recuperado el ecosistema del entorno del cementerio y de la EDAR con la creación de una franja perimetral de 30 metros.

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