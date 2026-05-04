La escena de Ponferrada concregó a casi 50.000 espectadores en 2025

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las artes esénicas gozan de buena salud y una prueba de ellos son las 148 actividades organizadas por el Servicio de Artes Escénicas y Musicales del Ayuntamiento Ponferrada en 2025 han tenido un total de 45.727 espectadores, la tercera cifra más alta de la última década, solo superada por los registros de 2019 (con el matiz de que en ese año se llevaron a cabo 31 eventos más que en 2025) y 2023.

Y es que más del 88% de la actividad se desarrolló en espacios con aforo controlado como son el Teatro Bergidum, la Sala Río Selmo y otros espacios culturales de la ciudad. A esto se le añade un 11% de los espectáculos desarrollados al aire libre.

El Teatro Bergidum de Ponferrada acogió 98 actividades, que suponen más del 66% del total organizado desde el Servicio, acaparan casi el 83% de los espectadores y obtienen una ocupación media superior al 78%.

El contenido en la Sala Río Selmo supone un 13,5% de la actividad, repartiéndose el resto en el Castillo, la calle y otras dependencias culturales del municipio.

Más abonos

En lo que se refiere a la fórmula de la doble sesión en la mitad del programa de abono se ha consolidado con éxito. Las diez funciones dobladas del programa de abono en 2025 han tenido una ocupación media del 78%.

En el segundo semestre de 2025 se llegó a una cifra récord de abonados, un total de 621 entre las dos fórmulas ofertadas. Por otro lado, la actividad musical sigue ocupando un amplio margen de la programación, con 47 conciertos que suponen casi el 32% de la actividad total. Las diferentes artes escénicas ocupan alrededor del 60 % del programa y las actividades complementarias y otras suponen casi el 9%.

Más del 75% de la programación corresponde a propuestas de carácter profesional, ciñéndose el programa aficionado a la producción musical y escénica local.

Las 37 propuestas de producción local ofrecidas a lo largo del año (mayoritariamente musicales) suponen un 25% del total y han acaparado cerca del 26% de los espectadores. Nueve de las diez propuestas mejor valoradas del año son conciertos y solo la función de Maleta Company & Cie. Balancetoi Claudette, integrada en el Festival Sin red, entra en ese grupo. Si el análisis se ciñe exclusivamente a las artes escénicas de carácter profesional, aparecen en los primeros puestos de la clasificación obras infantiles como Blancanieves, el Musical de Candileja Producciones; La selva de Teloncillo Teatro y Va de Bach de Aracaladanza (presentadas estas dos últimas en campaña escolar). A éstas se añaden también propuestas como 14.4, Casting Lear y Farra, como oferta de teatro para adultos y Giselle del Ballet Clásico Internacional.

A lo largo del año se ha incrementado notablemente la oferta de acciones complementarias relacionadas con la programación, en un intento de implementar políticas de mediación que permitan un mejor conocimiento de las temáticas tratadas en la oferta escénica.

En definitiva, la tendencia en los resultados de los tres últimos ejercicios del Servicio de Artes Escénicas y Musicales de Ponferrada sigue una escala ascendente con casi un 6% más de actividad en 2025 con respecto a 2023. Por tanto, se refleja un crecimiento de la ocupación del 4% y una cantidad de espectadores anuales que superan como media los 44.000.