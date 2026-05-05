El programa «La escuela va al teatro» reunirá a 5.000 escolares en el Bergidum de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de 5.000 escolares del municipio asistirán a las funciones de la campaña «La escuela va al teatro» en el Bergidum de Ponferrada que se desarolla desde hoy y hasta el 27 de mayo. Así, asistirán a alguna de las 18 representaciones de los cuatro espectáculos seleccionados para este programa que se llevará a cabo en el Bergidum en horario escolar.

La campaña se inicia hoy con dos funciones de «Paüra» para alumnado de ESO y bachillerato. Esta propuesta de la Compañía Lucas Escobedo combina teatro, música y circo, fue finalista en los Premios Max 2022 como Mejor espectáculo musical y candidato el mismo año al Max de Mejor composición musical. Del 12 al 14 de mayo, el alumnado de Educación Infantil asistirá a las seis funciones de «El elefantito», un delicioso trabajo de teatro de objetos a partir de un cuento de Rudyard Kipling en el que un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad emprende un viaje a través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo. Al alumnado de primer y segundo ciclo de Educación Primaria están destinadas las seis funciones de «Lucila, luces de Gabriela», una propuesta de Teloncillo Teatro dedicada a la poetisa chilena Gabriela Mistral, primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, que se verá del 19 al 21 de mayo.

Por último, los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria podrán asistir el 26 y 27 a las funciones de «El principito», adaptación de la popular obra de Saint-Exupèry realizada por Trinidad Osorio y Raúl Gómez, de Fabularia Teatro. Un clásico de la literatura universal, en versión contemporánea, con una alta calidad estética y un acertado uso de los títeres. Tanto las funciones de Teloncillo como parte de las de Fabularia Teatro forman parte del programa de la Red de Teatros de Castilla y León.

En definitiva, esta programación persigue acercar el teatro al público infantil.