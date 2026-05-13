La visión de la guerra del pintor Luis Gómez Domingo se exhibe en el Museo del Bierzo

Visiones goyescas de la guerra de Luis Gómez DomingoL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuarenta obras conforman el trabajo del artista turolense afincado en El Bierzo, Luis Gómez Domingo, que se expone desde hoy en el Museo del Bierzo. La muestra pictórica "Visiones goyescas de la guerra" abrió sus puertas y podrá visitarse hasta finales del mes de agosto.

“Es la gran obra de Luis Gómez Domingo”, así definió el alcalde, Marco Morala, al artista, recientemente galardonado con el I Premio Don del Sil de Diario de León. Morala recordó, además, que cada día contempla las obras del artista, ya que en su despacho tiene tres piezas cedidas por él.

El conjunto expositivo sitúa al espectador ante las visiones de la guerra, invitándolo a reflexionar sobre un tema universal e invocando la paz a través de la pintura. “Una obra que conmueve y que refleja las miradas de los ponferradinos que esperan su cruel destino”, precisó Morala, quien alabó el “marcado humanismo” de su trabajo.

Para Gómez Domingo, la idea "era hacer algo sobre el Bierzo y para el Bierzo", y de ahí surgió la creación del cuadro principal sobre el fusilamiento en Ponferrada.

La exposición de Gómez Domingo cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Bercianos.