La Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter interpreta los clásicos en el Bergidum

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada, con Javier Fajardo como director musical, interpretará en el Teatro Bergidum de Ponferrada el próximo 23 de mayo, a las 20.00 horas, un programa que incluye dos de las piezas más conocidas del repertorio clásico español como son el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo y El Amor Brujo, de Falla. En el concierto se contará con la participación de la talentosa guitarrista Sara Guerrero y de la gran cantaora Cristina Lázaro.

Este mismo mismo concierto se presentará también en Lugo el día 22 de mayo, interpretando este ambicioso programa sinfónico en el auditorio «Fuxan os Ventos», formando parte del «Festival de Música Cidade de Lugo» y compartiendo cartel con músicos y agrupaciones de gran relevancia nacional e internacional.

El Concierto de Aranjuez, compuesto para guitarra y orquesta por Joaquín Rodrigo en 1939, es la obra más conocida del autor y su éxito establece su reputación como uno de los principales de la posguerra española. La zamorana Sara Guerrero será la guitarrista invitada. Profesora en cursos pasados del Conservatorio de Ponferrada, con 17 años debutó como solista en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta Metropolitana de Madrid y a los 18 presentó su primer trabajo discográfico. El Amor Brujo, por su parte, fue concebido en primera instancia como ballet y es posiblemente la obra más conocida de Manuel de Falla, profundamente inspirada en las tradiciones gitanas andaluzas y el folclore español. Estrenada en 1915, posteriormente se realizan varias versiones de la obra hasta terminar en 1925 con la versión definitiva para orquesta sinfónica. La obra presenta una gran carga de carácter popular, sumergida en elementos musicales y literarios con origen en la música gitana andaluza. En este concierto se contará con la participación de la cantaora Cristina Lázaro.