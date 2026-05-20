La Junta extenderá el modelo CEL Emprende a toda Castilla y León

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El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, adelantó en Ponferrada su apuesta por extender el modelo del CEL Emprende, del Círculo Empresarial Leonés, a toda la Comunidad por lo que supone de impulso a la formación, innovación y talento joven para dinamizar el tejido económico provincial. Vázquez ha asistido este miércoles en Ponferrada a la entrega de la tercera edición del concurso CEL Emprende, cuyos premios han recaído en los proyectos Galletas Azul, Logos y Luminae, tres iniciativas lideradas por mujeres emprendedoras que han destacado entre los ocho finalistas de un certamen centrado en la innovación, el impacto social y el talento joven. La gala, organizada por el Círculo Empresarial Leonés, ha repartido 12.000 euros en premios, con una dotación de 6.000 euros para el proyecto ganador y dos segundos premios de 3.000 euros cada uno. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha aprovechado su primera visita institucional a Ponferrada para respaldar públicamente la iniciativa y defender el emprendimiento como una herramienta clave para fijar población y generar oportunidades en el territorio, antes de visitar también de forma institucional el Consejo Comarcal del Bierzo.

Morala agradeció a Vázquez el apoyo de la Junta a Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Los premios fueron entregados en el Castillo de los Templarios, donde el presidente del CEL, Julio César Álvarez, destacó el nivel de las iniciativas presentadas a esta edición y que, ahora, serán tutelados. «Estamos entusiasmados con esta tercera edición y de que la Fundación de Castilla y León haya colaborado desde la primera. Este es un ejemplo de que la colaboración sirve para sacar adelante proyectos, que en este caso son unos proyectazos», afirmó. «Vamos a tutelar todos aquellos proyectos que se quieran realizar, no solamente los ganadores», añadió, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, donde se celebró la gala. «Seguiremos impulsando este concurso. Voy a decir algo muy leonés, y es que estamos orgullosos de que nos haya copiado Castilla y León en exportar este modelo», indicó.

El salón del castillo de Ponferrada se llenó en la celebración de la gala del Círculo Empresaria Leonés.LUIS DE LA MATA

El presidente de las Cortes también destacaba el nivel de las propuestas presentadas por el CEL y ha asegurado que la Fundación Castilla y León trabajará para impulsar este modelo en el conjunto de la comunidad autónoma, al tiempo que ha valorado la conexión entre formación, empresa e innovación que representa el concurso. El proyecto ganador ha sido Galletas Azul, impulsado por Sara Noriega, una plataforma orientada a facilitar el acceso a recursos educativos y de ocio inclusivos para personas con discapacidad, una idea que nació tras detectar dificultades reales de acceso a este tipo de información durante su trabajo con colectivos vulnerables. Uno de los segundos premios ha recaído en Logos, propuesta desarrollada por Nanyelis María y centrada en mejorar la gestión y organización del marketing digital en redes sociales, un ámbito que, según ha explicado, «está muy disperso». El también segundo reconocimiento ha sido para Luminae, iniciativa creada por la berciana Lucía Trabado para abordar problemas como la bulimia, la anorexia o el acoso escolar entre adolescentes mediante programas desarrollados en centros educativos. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha valorado que los proyectos premiados representen «el valor de lo local, el talento joven y la transferencia de conocimiento con las empresas», factores que, ha asegurado, contribuyen a generar empleo de calidad y nuevas oportunidades de futuro para el territorio. También destacó el simbolismo de la visita. El presidente de las Cortes ha anunciado tras reunirse con autoridades municipales y del Consejo Comarcal, la voluntad de las Cortes de cooperar «con todas las administraciones públicas» y anunciado próximas visitas a León. Desde el Consejo que preside Olegario Ramón se emitió una nota destacando la visita.

La gala, organizada por el Círculo Empresarial Leonés, ha repartido 12.000 euros en premios«Tutelaremos aquellos proyectos que quieran realizar, no solo los ganadores», dijo el presidente del CEL