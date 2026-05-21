Consternación en Arganza tras aparecer muerto un vecino desaparecido

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

El pequeño municipio berciano de Arganza (León), de menos de mil vecinos, sigue con consternación la muerte de uno de sus vecinos más conocidos, Domingo, de 78 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes en una finca situada junto a la casa consistorial y muy cerca del parque infantil del pueblo, tras denunciar su familia su desaparición.

La desaparición fue denunciada el domingo por sus sobrinos, después de varias horas sin que lograran contactar con él telefónicamente.

Muy conocido en la localidad, Domingo solía frecuentar la zona donde finalmente fue localizado, un entorno en el que acostumbraba a pasear y cuidar un pequeño rebaño de ovejas.

La presencia de numerosas patrullas de la Guardia Civil, junto a efectivos de Policía Judicial y de la brigada científica, alteró desde primera hora la tranquilidad habitual de esta localidad berciana, según ha relatado su regidor, Javier Ovalle.

La investigación continúa abierta, sin que se conozcan las causas del deceso.

“Ha sido una conmoción para todos. Era un hombre de toda la vida de aquí”, señaló el regidor a EFE.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y policiales, la vivienda de Domingo