Cacabelos vende más de 12.000 vinos en dos días en la Feria DO Bierzo

Asistentes a la Feria del Vino de Cacabelos este domingo.ANA F. BARREDO

La Feria del Vino de Cacabelos ha superado todas las expectativas y ha batido récords no solo de participación, con esas 27 bodegas de la Denominación de Origen Bierzo que le han dado forma este año; sino también de asistencia. Más de 12.000 tickets para el mismo número de vinos se vendieron en las dos primeras jornadas, las del viernes y el sábado. Una cifra a la que habrá que sumar las ventas de hoy —el recuento final se hará mañana— pero que ya está muy por encima de la edición anterior. La alcaldesa, Irene González, recuerda que en la cita con el vino de 2025, fueron 10.000 los tickets vendidos durante todo el fin de semana.

Esta respuesta social no hace más que confirmar que la Feria del Vino cacabelense sigue siendo la referencia del sector en la comarca y el principal escaparate. También han funcionado muy bien las actividades complementarias, como el showcooking y la cata de vino celebrados este domingo y las actuaciones musicales. «Las bodegas están satisfechas, la gente está encantada y el Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la DO Bierzo estamos muy contentos», aseguró la regidora.

De momento y pese al crecimiento exponencial de la Feria del Vino, González no valora un cambio de ubicación para ganar amplitud y expectativas. Asegura que todavía queda sitio para poder crecer un poco más en la plaza del Ayuntamiento y que esta es el «buque insignia» de la feria. Una tradición espacial que no quiere perder, también para favorecer a la hostelería local, que es otro de los objetivos del evento.

«A falta de conocer los datos de la jornada de hoy, podemos decir sin miedo a equivocarnos que este ha sido el mejor año, con los mejores datos, al menos desde que yo soy alcaldesa», celebra Irene González.