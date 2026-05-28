Conde Gatón se sube al Bergidum con «Sin Filtro»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El escenario del Teatro Bergidum acoge mañana viernes, 29 de mayo, la propuesta Sin Filtro de Conde Gatón. La obra, que comenzará a las 20.00 horas, expone qué sucede cuando la sociedad renuncia a toda mediación crítica y, sobre el escenario, se muestra una realidad que no difiere tanto de la vida cotidiana.

De hecho, el espectáculo se plantea no como una obra teatral, sino como una declaración estética y ética: no suavizar, no matizar, no proteger al espectador de la crudeza del reflejo. Más que una sátira puntual, funciona como un mecanismo de desmontaje de discursos y comportamientos asumidos como normales.

Sin Filtro, con guion, música original e interpretación de Javier Vecino, cuenta además con la colaboración de Mar Alba García, Josefina Núñez, Danyret Rocha y Rocío Aller. Destacar también que Vecino, miembro longevo de Teatro Conde Gatón, cumplió, este 2026, cincuenta años sobre los escenarios.

El precio de las entradas es de cinco euros.