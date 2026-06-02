Susana Abad: «Ancares tiene salud pero nos falta ese impulso para atraer población»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Desarrollo, ciencia y población». Con estas tres palabras describió Susana Abad, gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, la realidad del territorio durante el programa de televisión La Tertulia La 8 Bierzo, presentado por Manuel Domínguez, jefe de Informativos, y con la participación de Manuel Félix López, delegado de Diario de León en El Bierzo, y Germán Gavela, director de La 8 Bierzo.

Veinte años

La historia. «Hace veinte años empezaba a notarse la despoblación. Había cierto desasosiego, una especie de tristeza y la sensación de que había que marcharse porque fuera era donde se vivía mejor. Ahora, en cambio, estamos regresando al pueblo y fortaleciendo su papel». «El territorio ha asumido su potencial y es consciente de que debe aprovechar ese valor; no se trata solo de una designación». «A la reserva le ha beneficiado tomar conciencia de que puede sacar partido de esa condición y convertirla en un revulsivo para la zona». Además, recordó varios proyectos destinados a poner en valor la economía social del territorio, impulsados por numerosos emprendedores que llevan ya un par de años trabajando en ellos, porque «existe una revalorización del medio rural y un retorno al pueblo».

Funciones

Única. «Preservar los valores que se mantienen, sobre todo el patrimonio inmaterial que todavía está vivo, es parte de la singularidad de la reserva». «La principal figura de la reserva de la biosfera es que resulta más amable que un parque nacional, que tiene prohibiciones; la reserva de la biosfera viene a ayudar a la población». «Lo primero que se hizo fue crear un consorcio de gestión con los cuatro ayuntamientos —Peranzanes, Valle de Ancares, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo—, el Consejo Comarcal del Bierzo y un órgano de participación integrado por sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de turismo, de ganadería...; y todos aportan». «Todos quieren a su territorio y quieren que mejore». «Nos falta ese impulso para terminar de atraer población, algo fundamental, pero que esté sensibilizada con el entorno».

La Marca

Potenciación. «La marca que gestionamos les proporciona un ámbito que les permite llegar a lugares a los que, de otra manera, no llegarían», precisó. Además, comentó que muchos apicultores han acudido a ferias internacionales gracias a contar con «una marca que identifica una localización especial en el mundo». «El hecho de tener una marca internacional que dice que tu territorio es especial implica que tu producto es sostenible, apoya la conservación y, además, se elabora de una forma acorde con la filosofía de la reserva de la biosfera, aportando ese valor añadido».

Susana Abad, Manuel Domínguez, Germán Gavela y Manuel Félix en el programa La Tertulia de La 8 BierzoL.DE LA MATA

Incendios

De cara al verano. «Tras la reunión del pasado viernes del comité científico, compuesto por representantes de universidades de distintos lugares, todos coinciden en que la salud y el valor ecológico de la reserva de la biosfera son incalculables». «Hace ocho años, si hubiera venido aquí, solo habría hablado de despoblación y envejecimiento. Ahora mismo, lo más preocupante, aparte del envejecimiento, es el cambio climático y cómo está afectando a las montañas, porque ya está teniendo consecuencias y se pensaba que tardaría más en manifestarse». «Tengo bastante inquietud por lo que pueda pasar, pero veo que los ayuntamientos mantienen cierta tranquilidad porque se han hecho cosas. Seguimos teniendo un monte espectacular, aunque muy difícil de gestionar». Además, avanzó que «se va a realizar un estudio de los servicios ecosistémicos de la reserva para conocer cuánto valen económicamente las aportaciones que estamos realizando».

Plan de Acción

Trabajo de la entidad. «Todo lo que hacemos se engloba en el plan de acción, que se adapta a los planes nacionales. Ahora finaliza el correspondiente al periodo 2022-2026 y llevamos a cabo todas las actuaciones que están a nuestro alcance». «Normalmente se celebra el concurso y la exposición de fotografía. A ello se añaden acciones educativas en centros escolares y, este año, la temática ha sido la de los incendios, con el objetivo de difundir nuestros valores». También destacó las iniciativas relacionadas con la marca de la reserva y los seminarios con la comunidad científica, denominados «Uniendo experiencias», de los que se celebran entre dos y tres al año.

Turismo Y patrimonio

c Situación del sector. «Ahora mucha gente que venía de vacaciones está comprando vivienda, y eso también es positivo».«Existe mucho patrimonio y mucho margen de mejora, pero se están recuperando muchas viviendas». «Siempre he querido que la reserva llegue a más lugares y que todo el mundo la tenga en la boca, pero en los últimos años se ha dado mucho más a conocer, quizás más fuera de aquí». Finalmente, resaltó la colaboración y la «fluidez» existente en otras reservas de la biosfera.