Ponferrada estrena un renovado Punto Limpio con 415.000 euros

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ponía este lunes en marcha en la zona del Cyloj su renovado Punto Limpio tras una inversión de 415.000 euros financiados por fondos europeos y la Junta de Castilla y León. La principal novedad ha sido la creación de un muelle de carga que facilitará a los usuarios el uso del punto limpio. Podrán acceder, con sus propios vehículos, a través de una rampa a los contenedores para el depósito de neumáticos, enseres, restos de poda y colchones. Lo destacó, ayer, en visita a las instalaciones, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que también detallaba que la renovación del punto limpio también permitió adquirir un nuevo equipo de elevación, una báscula y cambiar el sistema de videovigilancia.

El punto limpio fijo estará abierto de martes a sábado, en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde. Al tiempo, el Ayuntamiento de Ponferrada confirma que también se reactiva el servicio del punto limpio móvil. Según detalló Morala, el año pasado, el punto limpio fijo recibió cerca de 2.500 entregas. En el móvil se contabilizaron unas seis mil.

El regidor destacó la importancia de estos servicios al tiempo que recordó que la ordenanza municipal prevé «sanciones de hasta 900 euros si se depositan esos residuos en la calle». Por eso, apela a los ciudadanos para que hagan uso de estas instalaciones.

La modernización del punto limpio fijo de Ponferrada ha supuesto una inversión de 415.000 euros cofinanciados por la Junta de Castilla y León y fondos europeos.

En cuanto a cifras, en 2025 pasaron por este espacio una media de 200 usuarios mensuales, «lo que supone unas 2.500 entregas al año», a lo que se suman los 500 usuarios mensuales del punto móvil, «lo que determina alrededor de 6.000 entregas anuales», cifró el alcalde. Por último recordó que está prohibido abandonar residuos en la vía pública, con sanciones de hasta 900 euros. «Yo creo que teneos ahora a disposición de los usuarios tanto un Punto Limpio Móvil como éste, renovado y modernizado, para facilitar la correcta gestión y, además, se ofrece la recogida gratuita de enseres voluminosos a través del teléfono 900.72.06.25», concluyó.

El alcalde de Ponferrada también anunciaba en esta visita que el Ayuntamiento afrontará antes de que acabe el año el pago de un crédito de casi 7 millones de euros con fondos de los tributos municipales. Marco Morala restaba dramatismo político a esta operación financiera criticada por el PSOE, para concertar este crédito de siete millones de euros, que enmarca en un trámite de normalidad. Marco Morala asegura que no hay motivo para preocuparse y acusa a la oposición del PSOE de «teatreros» y «alarmistas». Ha dicho que el PSOE hace «histrionismo político». Morala explicó que lo que ha concertado el equipo de gobierno es una póliza, que se amortizará antes de finales de año. Asegura que es una operación habitual para disponer de liquidez a la espera de recibir los ingresos de los diferentes tributos y que ni siquiera sería necesario hacer uso de la totalidad.

Además, el alcalde de Ponferrada asegura que esta operación no afectará para nada a la Reforma Tributaria puesta en marcha y que ha permitido no subir los tributos.

Sin embargo, desde el grupo municipal socialista en la oposición que dirige el concejal Olegario Ramón, su visión es bien diferente. De nuevo ha vuelto a señalar la economía municipal como caótica y ha dicho que la situación en las arcas municipales es grave hasta el punto de que no se pueden afrontar pagos urgentes por parte de Tesorería. Olegario Ramón también criticó que, aún así, el equipo de gobierno que dirige Morala ya tiene contrayadas las orquestas de nivel musical para la Encina.

Vaticinan un otoño caliente con Medicina

Coalición por el Bierzo, con Iván Alonso al frente, vaticina un «otoño caliente» para reivindicar el grado de Medicina en Ponferrada. Los socios bercianistas del alcalde Marco Morala han hecho también piña con los populares bercianos. El propio Morala era ayer lunes elocuente con la reivindicación: «Nos han utilizado para lograr el Grado de Medicina y cuando llega el momento, pues todo para León y para Ponferrada nada». El regidor insiste en reclamar que lleguen al Campus de Ponferrada los estudios de Medicina.

Coalición por el Bierzo rechaza de manera rotunda la decisión de la Universidad de León de implantar el Grado de Medicina exclusivamente en el Campus de León (Campus de Vegazana), ignorando al Campus de El Bierzo pese a que este cuenta ya con infraestructuras suficientes para acoger al menos un grupo de los 80 alumnos previstos desde el primer curso. «El aulario y el antiguo edificio de gerencia de atención primaria, acondicionable en poco tiempo y con inversión mínima, convierten en inexcusable esta negativa. La paradoja es llamativa, León va a implantar el Grado con todo por construir (el complejo de anatomía, las dependencias detrás de la biblioteca central) mientras en Ponferrada ya existe la base para comenzar. La dirección de la ULE ha preferido la obra inacabada, sin contemplar ninguna otra opción, para así continuar con su habitual centralismo», indican los de Iván Alonso.

Morala incidía en el asunto: «La sensación es que nos han utilizado para lograr el Grado de Medicina y cuando llega el momento, pues todo para León y para Ponferrada nada». Morala lamentó que, finalmente, este campus se quede fuera y aseguró que «se echa de menos al rector Marín», en referencia al exrector, y porque Medicina se impartiese en los dos campus». El alcalde criticó al nuevo equipo y a la rectora Nuria González. «Afortunadamente solo le quedan cuatro años», dijo.