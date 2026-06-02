Diario de León

Ponferrada

Las fotos de la PAU 2026 en el Bierzo

Pruebas PAU 2026

Pruebas PAU 2026L.DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

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Los estudiantes en el Campus del Bierzo, en Ponferrada,  comenzaron esta mañana la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Casi 500 alumnos y alumnas concurren a la Fase Específica, de carácter voluntario, destinada a mejorar la calificación de acceso o para estudiantes procedentes de Formación Profesional que quieran optar a titulaciones universitarias. La primera jornada comenzó con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, seguido de Historia de la Filosofía, mientras que la sesión de tarde estará dedicada a materias como Química, Geografía o Diseño. La segunda jornada incluirá las pruebas de Lengua Extranjera II Inglés e Historia de España en horario de mañana y, ya por la tarde, los ejercicios correspondientes a asignaturas como Biología, Física, Historia del Arte o Tecnología e Ingeniería II.

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