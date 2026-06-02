Patrimonio autoriza la restauración de la sonería de las campanas de la Torre del Reloj en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, autorizó hoy las actuaciones de conservación de la sonería de las campanas de la Torre del Reloj de la Puerta de las Eras en Ponferrada. La torre se levanta sobre uno de los arcos de la antigua muralla medieval, concretamente sobre el de las Eras, cuya construcción es del siglo XVI. Por ello, se solicitó permiso para la realización de los trabajos de restauración y conservación de las campanas, martillos, mazas, motores e instalación eléctrica de las tres campanas de la torre del reloj de Ponferrada.

En otros asuntos de la comarca berciana, la Comisión recibió la conformidad del informe de los trabajos de prospección arqueológica realizados con motivo de la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales de Camponaraya, que da comienzo a su revisión.

Finalmente, se dio luz verde al proyecto de zona de esparcimiento en la margen izquierda del río Boeza y la protección del cauce en el entorno del Puente Viejo, a su paso por la localidad de Las Ventas de Albares, por su escasa afección al patrimonio cultural. Cabe destacar que las actuaciones proyectadas tienen por finalidad compatibilizar la mejora hidráulica y estructural del río Boeza con la recuperación ambiental y funcional de los espacios asociados a su margen, generando un ámbito más estable, accesible e integrado en el medio para su utilización por parte de la población.