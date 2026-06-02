Fabero rememora los encierros que marcaron la minería con sus protagonistas

Fabero sigue fiel a su pasado, preconizando su historia minera y honrando la memoria del carbón. Lo hace, ahora, con «Testimonios», una charla-coloquio que se celebrará este próximo sábado, 6 de junio, en el Museo de la Lucha Obrera y que servirá para recordar los encierros mineros de la cuenca Fabero-Sil cuando se cumplen sesenta años del primero de los que hubo en la provincia de León, el protagonizado por los trabajadores del grupo Tiembra de Cofasa en el año 1966.

El Ayuntamiento está detrás de una actividad que reunirá en el mismo espacio a distintas personas que han estado directamente vinculadas a algunos de los encierros más sonados del sector en diferentes momentos de la historia de esta cuenca minera. Bajo la moderación de Alejandro Martínez, está prevista la intervención de Dulce Prieto (encierros de 1976, 1979 y 2010-2012), Pepe Abella (1979), José Luis Quiroga (1993), Balbina Mauriz Rodríguez (1993) y José Antonio Pérez Molina (2012). Todos ellos pondrán palabra a la historia y recordarán sus propias vivencias con testimonios directos con los que se trata de ofrecer una visión global de la lucha minera, de los encierros que marcaron el devenir del sector en la cuenca Fabero-Sil a lo largo de la historia.

El coloquio «Testimonios» comenzará a las 17.00 horas y no es la única acción que Fabero ha preparado para repasar su pasado minero. También está en ciernes una exposición fotográfica que ocupará el Poblado de Diego Pérez durante la segunda quincena del mes de julio, del 15 al 30.

‘Lucha minera’ se denomina la muestra que pretende «rendir homenaje a generaciones de mineros y familias que construyeron la identidad de nuestras cuencas mineras con esfuerzo, dignidad y lucha. Imágenes que hablan de trabajo, sacrificio, compañerismo y resistencia. Un recorrido visual por la historia minera y el legado social de un pueblo que nunca olvida sus raíces», explican fuentes del Ayuntamiento de Fabero.