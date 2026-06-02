El Camino de Invierno abre un albergue en Puente de Domingo Flórez

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Camino de Invierno sigue incorporando mejoras en su tramo del Bierzo, entre Ponferrada y Puente de Domingo Flórez, pasando por Priaranza, Borrenes y Carucedo, para entrar por el valle del Sil hacia Valdeorras. En Puente de Domingo Flórez, en dependencias municipales, el alcalde Julio Arias ha abierto un albergue con los servicios necesarios para atender a los peregrinos que en estas fechas engrosan al alza la estadística anual. Cuenta con habitaciones con literas y también una pequeña cocina, además de la zona de aseos.

El Camino de Invierno (262 kilómteros desde Ponferrada) atrae anualmente a miles de caminantes como una alternativa más tranquila y cálida a la ruta tradicional por O Cebreiro. Es especialmente popular entre los meses de mayo y julio, logrando atraer hasta un 44% de peregrinos de origen internacional.