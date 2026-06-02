Los 100% de crecimiento en la estadística de la pizarra

Una máquina barrena en la cantera para extraer los rachones de pizarra para su manufactura.l. de la mata

Publicado por Redacción Poinferrada Creado: Actualizado:

La última estadística del sector pizarrero mantiene datos generales de exportación negativos, pero también los hay positivos que llaman la atención, con subidas en países receptores del 100% o mucho más.Son cifras poco relevantes para lo que es el grueso de las ventas y que incluso pueden considerarse en caso anecdóticas.

Por ejemplo, Croacia pasó a comprar un 2914% más de pizarra que en el mismo periodo del año anterior. Bien es verdad que pasó de 2,4 a 73 toneladas de pizarra. Otro ejemplo fue Estonia, con 111,9 toneladas, el 100% más. Grecia creció igualmente en compras de pizarra de aquí un 414% más, al pasar de 0,8 a 4,4 tolenadas. En la estadística hay porcentajes similares o mayores, pero con bajas cifras de toneladas por ejemplo en Eslovaquia, Israel (un 267% más) o Malta, méxico, República Checa , Rumanía, Sudáfrica o Uruguay.

Los datos generales de exportación reflejados en la última estadística hasta el pasado mes abril indican que las ventas de toneladas de pizarra bajaron un 9,4% Los importes o la factura ascendió a 81,9 millones, un 6,2% menos y el precio de la tonelada de pizarra crecía un 3,5%. El sector sigue atravesando y encadenando meses y años malos de ventas por la situación mundial.