Los 100% de crecimiento en la estadística de la pizarra
Últimos datos de exportaciones
La última estadística del sector pizarrero mantiene datos generales de exportación negativos, pero también los hay positivos que llaman la atención, con subidas en países receptores del 100% o mucho más.Son cifras poco relevantes para lo que es el grueso de las ventas y que incluso pueden considerarse en caso anecdóticas.
Por ejemplo, Croacia pasó a comprar un 2914% más de pizarra que en el mismo periodo del año anterior. Bien es verdad que pasó de 2,4 a 73 toneladas de pizarra. Otro ejemplo fue Estonia, con 111,9 toneladas, el 100% más. Grecia creció igualmente en compras de pizarra de aquí un 414% más, al pasar de 0,8 a 4,4 tolenadas. En la estadística hay porcentajes similares o mayores, pero con bajas cifras de toneladas por ejemplo en Eslovaquia, Israel (un 267% más) o Malta, méxico, República Checa , Rumanía, Sudáfrica o Uruguay.
Los datos generales de exportación reflejados en la última estadística hasta el pasado mes abril indican que las ventas de toneladas de pizarra bajaron un 9,4% Los importes o la factura ascendió a 81,9 millones, un 6,2% menos y el precio de la tonelada de pizarra crecía un 3,5%. El sector sigue atravesando y encadenando meses y años malos de ventas por la situación mundial.