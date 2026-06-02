El Consejo lleva a Toreno, Palacios y Torre la feria Apostando por el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo, a través del Banco de Tierras, ha programado tres nuevas ferias agroalimentarias: Albares de la Ribera (Torre del Bierzo), Toreno y Palacios del Sil. La iniciativa, que cumple ya 26 muestras de promoción de los productos de cercanía y los valores de emprendedores locales, comenzará el domingo 14 de junio en Albares, de 11.00 a 14.30 horas. El 21 de junio se abrirá en Toreno y el 1 de agosto en Palacios.

En todas estas ferias participarán una veintena de expositores de agroalimentación y sus transformados, así como otros productos como cervezas locales, vino, repostería, patés, cosmética o productos relacionados con la miel o el polen.

El presidente del Consejo, Olegario Ramón, presentaba el evento con los alcaldes y la responsable del Banco de Tierras. Todos destacaron la importancia de estas iniciativas en la promoción de los productos de calidad de aquí y el apoya a la iniciativa local, la más apegada al terreno con productos de kilómetro cero. El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, destacaba este evento como muy importante para zonas como la suya castigadas por el cierre de las mimas, dando así impulso a los pueblos como «buena iniciativa del Consejo». Antonio Amigo, por Palacios, decía que disponen de pocos recursos y esto viene ayudar a los productores locales que tienen en el municipio. Por su parte, por Torre del Bierzo, su alcalde Gabriel Folgado, destacaba que en su municipio cuentan con 8 productores locales e invitaba a todos a participar y consumir estos productos en actos como esta feria de puesta en valor de lo local.