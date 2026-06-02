Premio para una familia en la Feria Agroalimentaria de Carracedelo

Publicado por Redacción Bierzo Creado: Actualizado:

Los responsables de la Feria Agroalimentarias de Carracedelo han dado a conocer los ganadores del sorteo especial. Se trata de un lote fantástico de productos de León extra de la muestra por su 30 aniversario. Son productos adquiridos a todas las empresas presentes que tienen que ver con la alimentación. La ganadora fue la familia de Laura Bugallo, de Ponferrada. El sorteo tuvo lugar ante el público y dirigido por el secretario del Ayuntamiento de Carracedelo, Paulino Barrera. Y el premio fue recogido en la tarde del lunes por la familia afortunada que ganó este lote.