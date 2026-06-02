El PP del Bierzo refuerza su plan político para las municipales

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El El PP del Bierzo se prepara de cara a los próximos comicios electorales, que se celebrarán a mediados del próximo año. Por ello, el presidente provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantuvo ayer un encuentro en la sede de Ponferrada con alcaldes, portavoces y otros cargos del PP del Bierzo para abordar las futuras elecciones municipales. Se trata de una reunión para abordar temas orgánicos del partido y «recoger las preocupaciones». «Exige trabajar con la comarca y toda la maquinaria que conlleva la elaboración de listas electorales, un trabajo que tiene que empezar ya», añadió.

Durante la reunión se abordaron los resultados electorales del pasado mes de marzo, en los que «el PP ha aumentado su porcentaje de voto en 32 de los 38 municipios del Bierzo». «Son unos resultados realmente esperanzadores en una comarca en la que hay formaciones que tienen un importante asentamiento», precisó.

Del mismo modo, remarcó la diferencia existente en las citas con las urnas y la tendencia actual. «Lo importante son las tendencias y, en unas autonómicas solas, que cuesta más conciliar, han sido unos buenos resultados de crecimiento, incluso en algunos casos espectaculares, que indican que hay ganas del Partido Popular aquí también en el Bierzo y que ha contribuido a ese éxito provincial y también autonómico».

Así, el encuentro además sirvió para «agradecer el trabajo realizado y ver que hay partido, que es un partido de políticas serias y eficaces», puntualizó el líder de los populares a nivel provincial.

Un nutrido grupo de alcaldes y demás cargos electos presentes en la reuniónL.DE LA MATA

Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó también que otro de los asuntos tratados en la cita de los populares fue el panorama nacional y «ese deterioro en el que está sumido el Gobierno de España, de forma francamente sorprendente, y que hace presagiar que en cualquier momento pueda pasar cualquier cosa, incluidas unas elecciones generales». Por ello, considera que el partido debe estar «engrasado, motivado y perfectamente coordinado» para asumir cualquier reto electoral «en cualquier momento en que se produzca».

La reunión también ha servido para dar la opinión de todos en todo aquello que sea necesario y «sientan que hay partido, y que el partido es un partido participativo en el que todos tienen importancia».