La planta de reciclaje de baterías de litio de Cubillos del Sil despegará el 2 de julio

Urbaser ya tiene todo listo para el despegue de las obras que culminarán con la puesta en marcha de la primera planta de reciclaje de baterías de litio de la Península Ibérica en el polígono industrial El Bayo de Cubillos del Sil. La compañía ha fijado el día 2 de julio como fecha clave y ha organizado un acto oficial de colocación de la primera piedra de un proyecto que ha recibido 6,3 millones de euros de fondos europeos, tras ser el mejor valorado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), obteniendo la puntuación más alta entre todas las solicitudes de la primera convocatoria del Programa Renocicla.

La futura planta de Urbaser en el Bierzo ocupará una parcela de 15.000 metros cuadrados, en la que ya se ha iniciado el movimiento de tierras y contará con una capacidad de tratamiento superior a 20.000 toneladas anuales una vez completadas todas sus fases. Está previsto que inicie su actividad y esté totalmente operativa en la segunda mitad de 2027. Es la heredera o la consecuencia de un proyecto inicial que se denominó ‘Novolitio’ y se planteó conjuntamente con Endesa (ahora fuera de la operación) al albor de aquel Plan Futur-e-

«Con la creación de esta planta de reciclaje de baterías de litio, Urbaser refuerza su compromiso con la vanguardia tecnológica y la economía circular, impulsando una solución clave para la movilidad del futuro y la recuperación de materias primas críticas», asegura la compañía, que define el acto convocado para las 12.00 horas del 2 de julio en Cubillos del Sil como el punto de partida de «un proyecto pionero que está llamado a convertirse en un referente en el reciclaje de baterías de litio, en un contexto de creciente demanda vinculada al desarrollo del vehículo eléctrico. Su puesta en marcha permitirá gestionar baterías procedentes de distintos ámbitos, desde dispositivos electrónicos hasta aplicaciones industriales y de vehículos eléctricos.